Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Exhibitionist, Brand

Reutlingen (ots)

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht zum Sonntag ist es um 01.30 Uhr in der Wiesstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Zeugen meldeten über Notruf, dass ein PKW gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren sei und im Anschluss in Richtung Kruppstraße davongefahren wäre. Im Rahmen der Fahndung konnte der unfallverursachende PKW samt Fahrerin an der Halteranschrift angetroffen werden. Da bei der Fahrzeugführerin der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung bestand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Engstingen-Kohlstetten (RT): Vorfahrt missachtet

Am Samstagvormittag, um 10.12 Uhr, ist es an der Kreuzung Münsinger Straße / Landstraße (L 230) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 31-jähriger VW-Fahrer befuhr die Münsinger Straße von Kohlstetten her kommend und wollte die Landstraße in Richtung Bahnhof überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 85-jährigen Krad-Lenkers, der die Landstraße in Richtung Gomadingen befuhr. Schließlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Motorrad als auch der PKW wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Bad Urach-Seeburg (RT): Zehn Verletze und hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag, um 15.35 Uhr, ist es auf der Wiesentalstraße (B 465) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Opel die B 465 von Bad Urach kommend in Richtung Seeburg. Am Ortseingang von Seeburg wollte er schließlich nach links auf den Parkplatz des "Schlössles" einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 37-jährigen Porsche-Fahrers und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel um mehrere Meter zurück geschleudert, sodass er gegen einen mittlerweile sich hinter ihm stehenden Audi eines 28-Jährigen prallte und im weiteren Verlauf gegen einen sich außerhalb der Fahrbahn befindlichen Lichtmasten. Der Opel-Fahrer und seinen drei Fahrzeuginsassen sowie der Porsche-Fahrer und seine vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in umliegende Kliniken verbracht. Der Audi-Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 84.500 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr von Bad Urach war mit einem Rüstzug, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Einsatzleiter vor Ort. Da die Fahrbahn stark verschmutzt war, wurde die Straßenmeisterei Münsingen zur Säuberung hinzugezogen. Zur Sicherung des beschädigten Lichtmasten wurde durch den Bauhof Bad Urach ein Elektrobetrieb hinzugezogen. Die Straße war bis um 19.15 Uhr voll und im Anschluss eine weitere Stunde halbseitig gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Kirchheim-Teck (ES): Brand in Firmengebäude

Zu einem Brand in einem Firmengebäude ist es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hohenneuffenstraße gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen fingen aufgrund eines technischen Defekts mehreren Akkus in einem Serverraum im ersten Obergeschoss des Gebäudes Feuer. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Objekt wurde im Anschluss belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Filderstadt (ES): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Eine verletzte Person und ca. 24.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagnachmittag um 16.39 Uhr auf der Nord-West-Umfahrung ereignet hat. Eine 56-Jährige war mit ihrem VW in Richtung Echterdinger Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zunächst den Bordstein und im Anschluss die Leitplanke. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW mehrfach und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zur Endlage. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Über die Schwere der Verletzungen kann keine Aussage getroffen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur Sicherung der beschädigten Leitplanke war die Feuerwehr von Filderstadt mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Ostfildern (ES): Schwerverletzt ins Krankenhaus

Am Samstagabend, um 18.20 Uhr, ist es in der Robert-Bosch-Straße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 29-jährige Fahrerin eines Opel, die in Richtung Carl-Zeiss-Straße unterwegs war. Durch den Aufprall zog sich die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

Mössingen (TÜ): Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag, um 14.45 Uhr, ist es in der Freiherr-vom-Stein Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. An der Kreuzung zur Friedrich-List-Straße fuhr eine 19-jährige Skoda-Fahrerin auf einen verkehrsbedingt wartenden 71-jährigen Opel-Fahrer auf. Die 68-jährige Beifahrerin des Opel-Lenkers zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Tübingen-Dußlingen (TÜ) Exhibitionist

In der Nacht auf Sonntag ist es zwischen 00.30 und 00.45 Uhr in einem Nahverkehrszug zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Ein bislang Unbekannter nahm sein Geschlechtsteil aus der Hose und onanierte vor anderen Fahrgästen. Die Person stieg dann am Bahnhof in Mössingen aus. Der Mann wurde wie folgte beschrieben: 170 - 180 cm groß, 40-50 Jahre alt, kurze schwarze Haare, normale Statur, blutunterlaufene Augen, karierte (vermutlich blau/weiße) kurze Hose, rote Turnschuhe. Die Person wirkte stark angetrunken. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verlief negativ.

