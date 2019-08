Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190808 - 836 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Wohnmobil gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Mittwoch (07.08.2019) wurde im Stadtteil Bergen-Enkheim ein Wohnmobil gestohlen.

Gestern Morgen erlebte der Besitzer eines Wohnmobils in der Leuchte eine böse Überraschung. Sein Wohnmobil, ein Fiat Orbiter in Weiß, mit dem Kennzeichen F-IT 165, wurde nämlich in der Zeit von Dienstag, 06. August 2019, 20:05 Uhr bis Mittwoch, 07. August 2019, 10:30 Uhr gestohlen. Personen, welche sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75552199 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

