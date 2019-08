Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190808 - 832 Frankfurt-Bockenheim

Westend: Unfall mit gestohlenem Fahrzeug nach Einbruch

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Konditorei in Bockenheim einen Fahrzeugschlüssel, flüchteten anschließend mit einem weißen Kastenwagen vom Tatort und verunfallten auf der Ludwig-Erhard-Anlage.

In der Zeit zwischen 00:00 und 06:45 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in der Kiesstraße gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Konditorei einzudringen. Im Inneren durchsuchten sie diverse Schubladen und beschädigten eine verschlossene Bürotür. Aus dem Büro entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel eines Firmenfahrzeuges der Marke Ford. Nach bisherigem Ermittlungsstand flüchteten sie mit dem Firmenfahrzeug ohne weiterem Diebesgut und verunfallten auf der Ludwig-Erhard-Anlage an einem Ampelmast, von wo aus sie sich weiter unerkannt entfernten.

Der beschädigte Kastenwagen wurde abgeschleppt und sichergestellt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell