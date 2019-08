Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190807 - 830 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Einbruch in Ladengeschäft

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Feinkostladen in der Schweizer Straße, bei dem ein 39-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden konnte.

Gegen 00:30 Uhr meldete eine Anwohnerin eine eingeworfene Glastür an dem Feinkostgeschäft. Zu diesem Zeitpunkt vernahm sie bereits Geräusche aus dem Ladeninneren, weshalb sie sofort die Polizei alarmierte. Die eingesetzten Streifen betraten unmittelbar nach ihrem Eintreffen das Gebäude und stellten im hinteren Bereich des Feinkostladens eine männliche Person fest, die den Anweisungen der Polizisten jedoch nicht Folge leistete. Als der Mann versuchte, zu flüchten, kam es schließlich zur Festnahme. Weitere Personen konnten im Gebäude nicht angetroffen werden.

Das Geschäft war durchwühlt, Geldkassetten lagen hinter der Ladentheke auf dem Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte mögliches Aufbruchwerkzeug, sowie loses Bargeld in dessen Hosentasche aufgefunden werden, das sichergestellt wurde.

Bei der weiteren Überprüfung des 39-Jährigen kam heraus, dass dieser über keinen festen Wohnsitz verfügt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Der mutmaßliche Einbrecher wurde in die Haftzellen eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell