Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190807 - 827 Frankfurt-Sachsenhausen: Täterfestnahme nach versuchtem Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Mittag (06.08.2019) versuchte der Täter einer 62-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Das Vorhaben scheiterte jedoch aufgrund der schnellen Reaktion und der Gegenwehr des Opfers.

Die 62-jährige Dame hielt sich zusammen mit ihrer 74-jährigen Freundin an der Straßenbahnhaltestelle Louisa auf und wartete dort auf die nächste Bahn. Dabei, schaute man sich Fotos auf dem Mobiltelefon des späteren Opfers an. Plötzlich trat der Täter an die Geschädigte heran und riss dieser das Handy aus der Hand. Diese reagierte jedoch geistesgegenwärtig und griff den Täter an dessen Bauchtasche und hielt ihn fest. Nachdem es nun zu einem gegenseitigen Ziehen und Festhalten kam und der Täter zwischenzeitlich auch die Handtasche des Opfers griff, gelang es den beiden Damen mit vereinten Kräften, die Beute festzuhalten, bis der Täter schließlich von seinem Vorhaben abließ und ohne Beute flüchtete. Die 74-jährige Frau erlitt durch einen Schlag in das Gesicht leichte Verletzungen, was sie jedoch in der Situation nicht hinderte, ihrer Freundin tatkräftig zu helfen.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Täter konnten diese im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte des 8. Polizeireviers festgenommen werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Festgenommene in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums verbracht und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell