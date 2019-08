Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit schwer verletzter Motorrad-Fahrerin

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Motorrad-Fahrerin bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag erlitten. Ein 36 Jahre alter Mann befuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem VW Passat Kombi die Breslauer Straße von Esslingen herkommend. In der Parksiedlung musste er an der Kreuzung mit der Robert-Koch-Straße an einer roten Ampel auf der Geradeausspur anhalten. Eine nachfolgende, 37-jährige Motorrad-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr gegen den stehenden Wagen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Da Kraftstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Der Schaden wird auf 4.000 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell