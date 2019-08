Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Zimmerbrand; Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Kleines Kind bei Unfall verletzt

Ein kleiner Junge ist beim Radfahren am Donnerstagnachmittag in Ödenwaldstetten mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Das sechs Jahre alte Kind bog um 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad vom Gässle herkommend nach links in die Straße Im Dorf ab, ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten. Eine vorfahrtsberechtigte, 24 Jahre alte VW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, und der Sechsjährige kollidierte mit dem Golf. Anschließend stürzte der Kleine zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er über Nacht in einer Klinik zur Beobachtung aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 2.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Kerze verursacht Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag in die Esslinger Martinstraße ausrücken. Eine 65 Jahre alte Frau hatte im Wohnzimmer eine Kerze angezündet. Diese stand so unglücklich, dass ein darüber hängendes Bild Feuer fing und den Brand auslöste. Nachbarn hörten gegen 11.30 Uhr die Rauchmelder aus der Wohnung und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch zu löschen. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausgerückt. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Neckartailfingen (ES): Pkw kollidiert mit Sattelzug

Ein Schaden in Höhe von rund 75.000 Euro ist am späten Donnerstagnachmittag bei der Kollision eines Pkw mit einem Sattelzug entstanden. Ein 22-Jähriger war mit seinem Audi A6 um 17.30 Uhr auf der B 312 von Metzingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach der Anschlussstelle Neckartailfingen kam der junge Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links. Sein Pkw prallte zunächst mit der linken Fahrzeugfront gegen die Sattelzugmaschine eines 31 Jahre alten Mannes. Im weiteren Verlauf streifte der Audi an der kompletten, linken Seite des Aufliegers entlang. Anschließend blieb das Auto des Unfallverursachers auf seinem Fahrstreifen am rechten Fahrbahnrand stehen. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort über Nacht stationär aufgenommen. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich angesichts eines Achsschadens schwierig. Es mussten zwei Masterlift an die Unfallstelle ausrücken. Die Vollsperrung der B 312 konnte nach einer Bergung des Pkw für den Verkehr in Richtung Stuttgart freigegeben werden. Etwa gegen 20.40 Uhr war die komplette Unfallstelle geräumt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Köngen (ES): Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist am Donnerstagabend eine Person verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr bog ein 52 Jahre alter Smart-Lenker von der Bahnhofstraße nach links in die Christian-Eisele-Straße ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, 20-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der junge Mann war mit seiner Honda Hornett ebenfalls auf der Bahnhofstraße in Richtung Wendlingen unterwegs und erlitt beim Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Das Krad musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Großbettlingen (ES): Riskant überholt und Autofahrer gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 32-Jährigen, der am Donnerstagabend riskant überholt und dabei einen anderen Autofahrer gefährdet haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann kurz nach 18 Uhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse auf der B 313 von Metzingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe der Albstraße in Großbettlingen überholte der Mercedes-Fahrer demnach in einer Linkskurve trotz Überholverbots einen vorausfahrenden Audi A3 und fuhr dabei zusätzlich links an einer Verkehrsinsel vorbei. Aufgrund Gegenverkehrs musste er wieder auf die rechte Spur wechseln und zwang dabei den Audi-Fahrer dessen Aussage nach zu einem starken Bremsmanöver. Kurz darauf soll der Mercedes-Fahrer auf Höhe der Einmündung Großer Forst über die dortige Linksabbiegerspur einen Lkw überholt haben, obwohl die Ampel für den Linksverkehr Rot zeigte. Durch eine Polizeistreife konnte die C-Klasse in Nürtingen schließlich gestoppt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Im Zuge der Ermittlungen werden weitere Zeugen gesucht, denen die C-Klasse aufgrund der riskanten Fahrweise ebenfalls aufgefallen ist. Insbesondere eine noch unbekannte Autofahrerin, die offenbar an der Einmündung Am Rammerthof ausstieg und sich das Kennzeichen des Mercedes notierte, wird gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon 07022/9224-0. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell