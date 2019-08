Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Trockner in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): In TÜV-Gebäude eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher hat in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in der TÜV-Niederlassung in der Neckarsulmer Straße regelrechte Verwüstungen hinterlassen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf mehreren Etagen öffnete der Täter ebenso gewaltsam weitere Zimmer und durchwühlte zahlreiche Schränke und Schubladen. Offenbar um Spuren zu verwischen, verschüttete der Einbrecher Wasser im Gebäude und versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Umfang und Wert des Diebesgutes stehen derzeit noch nicht fest. Ebenso kann die Höhe des angerichteten Sachschadens noch nicht beziffert werden. Zu den Ermittlungen wurden Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand eines Trockners

Der Brand eines Trockners im Keller eines Mehrfamilienhauses hat am Dienstagnachmittag in der Westbahnhofstraße für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei gesorgt. Bewohner des Hauses bemerkten gegen 16.30 Uhr Rauch in der Waschküche und stellten einen brennenden Trockner fest, worauf sie die Einsatzkräfte alarmierten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die evakuierten Bewohner konnten nach der Belüftung des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand, jedoch wurden zwei Bewohnerinnen vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt die Brandursache gewesen sein. (jw)

Tübingen (TÜ): In Betriebskindergarten eingebrochen

In einen Betriebskindergarten in der Schaffhausenstraße ist ein Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eingebrochen. In der Zeit von 16 Uhr bis 8.30 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen und dem Büro. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er sämtliche Schränke und Behältnisse. Weil dort aber offenbar nichts Interessantes zu holen war, dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (jw)

Rückfragen bitte an:



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell