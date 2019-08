Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Randalierer, Unfälle mit Verletzten, Pkw-Brand

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Reutlinger Innenstadt ist in der Zeit von Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmittag, kurz vor 13 Uhr, eingebrochen worden. Über ein gekipptes Oberlichtfenster gelangte der Einbrecher ins Innere des Gebäudes in der Straße Obere Wässere. Dort durchsuchte er den Theken-/ und Kassenbereich sowie mehrere Räume nach Stehlenswertem. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Zeugen zu Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmorgen ein Motorroller-Lenker schwer verletzt worden ist. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer befuhr um 5.15 Uhr die Turmstraße und wollte die Kreuzung Gomaringer-/Brühlstraße geradeaus in die Hansenstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, die Gomaringer Straße befahrenden, 53-jährigen Zweirad-Lenkers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden beträgt knapp 5.000 Euro. Möglicherweise war an dem Roller kein Fahrlicht eingeschaltet. (ms)

Pliezhausen (RT): Fahrradfahrerin gestürzt

Eine 27-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Radlerin war gegen 17.30 Uhr auf der Bachenbergstraße unterwegs und stürzte auf Höhe Gebäude 45 offenbar aufgrund eines Fahrfehlers. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (jw)

Ostfildern (ES): Zwei Businsassen bei Bremsmanöver leicht verletzt

Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver am Dienstagnachmittag in einem Linienbus leicht verletzt worden. Eine 63-Jährige befuhr kurz vor 15 Uhr mit ihrem Audi die Hedelfinger Straße vom Krankenhaus herkommend in Richtung Ortsmitte Ruit. Ihren Angaben nach erschrak sie wegen einem Pkw, der sich aus einer Parklücke heraustastete. Daraufhin bremste die Fahrerin ihren Wagen bis zum Stillstand ab. Ein hinterherfahrender, 45 Jahre alter Busfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verletzten sich zwei sitzende Mitfahrerinnen im Alter von 59 und 73 Jahren. Eine Frau prallte gegen eine Haltestange, die andere stürzte zu Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst in die nahegelegene Klinik zur Behandlung gebracht. (ms)

Esslingen (ES): Randalierer geht Passanten an (Zeugenaufruf)

Zeugen und mögliche Geschädigte eines Vorfalls, bei dem ein aggressiver Mann am späten Dienstagabend in der Küferstraße und im Maillepark mehrere Passanten angepöbelt und teilweise körperlich attackiert hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen 23.20 Uhr wurde über Notruf eine randalierende Person in der Küferstraße gemeldet, die mehrere Mülltonnen umgeworfen und versucht habe, einen Passanten zu schlagen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzung hatte sich der Randalierer in den Maillepark begeben und sich dort den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit zwei weiteren Fußgängern angelegt. Einem der Männer versetzte er offenbar völlig unvermittelt von hinten einen Stoß. Daraufhin entwickelte sich mit einem weiteren Passanten, der auf die Situation aufmerksam geworden war und eingegriffen hatte, eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Passant verletzt worden sein soll. Beim Erkennen der alarmierten Beamten versuchte der Angreifer, in Richtung Innenstadt zu flüchten. Der 22-jährige Tatverdächtige, der augenscheinlich alkoholisiert war, konnte jedoch eingeholt und zu Boden gebracht werden. Dabei zog er sich eine Verletzung am Kopf zu und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Alle anderen Personen, die von dem Mann attackiert worden waren, waren nach der Festnahme des Verdächtigen nicht mehr vor Ort. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Land Rover geht in Flammen auf

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch im Drosselweg ein geparkter Pkw in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte die Flammen an dem Land Rover kurz nach ein Uhr und wählte den Notruf. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Motorraumes ausgebrochen war, in der Folge rasch gelöscht werden. Ein mit dem Fahrzeug verbundener Anhänger wurde durch die Einsatzkräfte abgehängt und somit nicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem Wagen selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein 65 Jahre alter Mann war um 12.15 Uhr mit seinem Lkw auf der K 6903 von Kusterdingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Auffahrt auf die B 28 in Richtung Tübingen übersah er die entgegenkommende, 63-jährige Honda-Fahrerin. Beim Zusammenprall zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 8.000 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell