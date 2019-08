Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleines Kind bei tragsichem Unfall in Ostfildern schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Kleines Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein kleines Kind ist bei einem tragischen Verkehrsunfall am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Eine 67-jährige VW-Lenkerin hielt um 13.15 Uhr in einer Straße in Scharnhausen an und ließ zwei Mitfahrerinnen sowie zwei kleine Kinder im Alter von sieben und zwei Jahren aussteigen. Nachdem alle ausgestiegen waren und sich im Bereich einer Garagenzufahrt befanden, fuhr die Frau wieder an, um sich einen Parkplatz zu suchen. Unbemerkt war der zwei Jahre alte Junge zu dem Auto zurückgelaufen und hielt sich an der Tür fest, da er vermutlich mitfahren wollte. Durch den anfahrenden Pkw wurde das Kind umgerissen und mitgeschleift. Der Junge musste nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Polizeipräsidium Reutlingen

