Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Leichtkraftrad-Fahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist es am Montagnachmittag auf der B 465 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 15.15 Uhr mit seiner Honda die Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg. Kurz vor Ortsbeginn stürzte er in einer Kurve mit seiner Maschine und rutschte auf der feuchten Fahrbahn mit ihr in die angrenzende Böschung. Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst mit nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (jw)

Münsingen (RT): Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein Schaden in Höhe von über 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B 465 entstanden. Kurz vor zehn Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße von Bremelau herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen streifte im Anschluss den entgegenkommenden BMW X6 einer 59 Jahre alten Frau. Der SUV geriet hierbei ins Schleudern. Eine ihm hinterherfahrende, 51-jährige Audi-Lenkerin reichte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und sie kollidierte mit dem BMW. Das Auto des Unfallverursachers kam noch von der Straße ab und blieb etwa 80 Meter weiter in einer Wiese stehen. Der Passat und der X6 mussten abgeschleppt werden. Die 59-jährige Fahrerin klagte über Schmerzen, benötigte jedoch zunächst keinen Rettungsdienst. (ms)

Hochdorf (ES): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 53 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Montagabend bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 19.10 Uhr den Verlängerungsweg der Jahnstraße entlang und erkannte an einer Kreuzung einen von rechts heranfahrenden, weiteren Radfahrer. Um diesem die Vorfahrt zu gewähren, bremste die 53-Jährige ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte über den Lenker hinweg auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte die Gestürzte zur stationären Behandlung in eine Klinik. (mr)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Eine Leichtverletzte und etwa 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag im Nürtinger Ortskern ereignet hat. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes befuhr kurz nach 12 Uhr die Neuffener Straße in Richtung Steinengrabenstraße. An der dortigen Kreuzung bemerkte sie zu spät, dass der Polo vor ihr an der auf Rot schaltenden Ampel anhielt und krachte ins Heck des VW. Dessen 25-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (jw)

