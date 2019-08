Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Seniorin wieder da

Bad Sassendorf (ots)

Die seit Freitag vermisste Seniorin ist wieder da. Eine Zeugin fand sie am Sonntagnachmittag im Keller eines Wohnhauses in Bad Sassendorf. Die Dame war wohl desorientiert in das Haus gelangt und fand aus dem Keller nicht mehr heraus. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei dankt allen an der Suche beteiligten Personen und bittet alle Medien, dass Bild der Frau auf ihren Internetseiten zu löschen. (lü)

