Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen/Unterraderach - Straßenverkehrsgefährdung (Zeugensuche)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstag, 09.11.2019 gegen 15:00 Uhr in Unterraderach. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer wollte den Kreisverkehr von Markdorf kommend in Unterraderach in Richtung Friedrichshafen verlassen. Kurz vor dem Abbiegevorgang wurde er von einem Mercedes mit Kennzeichen aus dem Bodenseekreis gefährdet, welcher den Kreisverkehr mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus überfuhr. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der 57-Jährige eine Kollision verhindern. Der Mercedes setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen (Tel. 07541-7010).

Markdorf - Kleinbrand in Dachstuhl

Zu einem kleineren Dachstuhlbrand wurden Polizei und Freiwillige Feuerwehr am Samstag, den 09.11.2019 gegen 13:30 Uhr nach Markdorf in die Obere Gallusstraße gerufen. In einem Hobbyraum im Dachgeschoss einer an ein Wohnhaus angebauten Garage kam es zu einer Rauchentwicklung. Ursächlich war ein falsch verbautes Ofenrohr. Durch die Hitze gerieten Dämmmaterial und Dachlatten in Brand. Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders konnte das Feuer rasch entdeckt und durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell