Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Aufgrund auffälliger Fahrweise kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Konstanz am Samstag, 09.11.2019 gegen 18:55 Uhr, den 32-jährigen Fahrer eines Transporters in der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz. Da den Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch entgegenschlug, wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe veranlasst.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell