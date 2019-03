Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nachtrag zu "Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall"

Unfallbeteiligter verstorben

Stadtlohn (ots)

Der 82-jährige Unfallbeteiligte aus Stadtlohn verstarb am 26.03.2019 in einer Duisburger Klinik an den Unfallfolgen.

Nachfolgend die Meldung vom 24.03.2019: POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Stadtlohn Am Samstagmorgen bog ein 82-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn gegen 08.20 Uhr von der K 38 auf den Düwing Dyk ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 42-jährigen Frau aus Stadtlohn, welche den Düwing Dyk in Richtung Ahaus befahren und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der Rettungsdienst brachte den 82-Jährigen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell