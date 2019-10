Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Diebstahl in Seniorenheim - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 05.08.2019 die Geldbörse einer 87-jährigen Frau aus dem Zimmer eines Seniorenwohnheims in Meckenheim gestohlen zu haben. Mit der in der Geldbörse befindlichen Bankkarte versuchten die Verdächtigen, etwa eine Stunde später, Bargeld von dem Konto der Geschädigten an einem Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler abzuheben. Der Versuch misslang und die Bankkarte wurde eingezogen.

Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht das zuständige Kriminalkommissariat 37 der Bonner Polizei nunmehr Bilder von den Tatverdächtigen.

Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort der gezeigten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

