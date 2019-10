Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: 62-Jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Mittwochmittag (09.10.2019) bei einem Verkehrsunfall auf der Adenauerallee zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und ersten Zeugenaussagen befuhr ein 62-jähriger Radfahrer gegen 12:45 Uhr die Adenauerallee in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt. Der Radfahrer soll dann auf Höhe des Museums König von dem Fahrradschutzstreifen am rechten Fahrbahnrand nach links gefahren sein. In der Folge stieß er mit dem Pkw eines 30-Jährigen zusammen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Der 62-Jährige wurde bei der Kollision auf den Pkw aufgeladen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Adenauerallee musste für die Unfallaufnahme, bei der die Polizei auch einen 3D-Scanner zur Vermessung der Unfallstelle einsetzte, zeitweise voll gesperrt werden. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

