POL-BN: Bonn-Dransdorf: Polizei ordnet sieben Blutproben bei Verkehrskontrolle an

Alkohol und Drogen am Steuer sind eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Deshalb führte die Bonner Polizei am gestrigen Dienstag (08.10.2019) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr an der Maximilian-Kolbe-Brücke in Dransdorf eine umfangreiche Verkehrskontrolle durch.

Bei insgesamt sieben Kraftfahrzeugführern bestand der Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Hier ordneten die Beamten jeweils eine Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine 41-Jährige händigte den Polizisten bei der Kontrolle außerdem freiwillig eine geringe Menge Marihuana aus.

Elf Autofahrer mussten vor Ort ein Verwarngeld entrichten. Die Mehrheit davon wegen eines Gurtverstoßes. Die Beamten fertigten vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da bei 4 Fahrzeugen der Verdacht bestand, dass durch Änderungen am Fahrwerk die Betriebserlaubnis erloschen sein könnte.

In drei Fällen ein sogenannter Kontrollbericht gefertigt, weil die überprüften Fahrzeuge Mängel aufwiesen.

