Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch und Sachbeschädigung

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16 Uhr am Sonntag (15. September) und 7.30 Uhr am Montag (16. September) Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße An der Burg. Sie stahlen aus dem Gebäude eine Sprühflasche, mit welcher sie anschließend die Außenwände beschmierten. Ob die Täter weitere Gegenstände entwendeten wird nun ermittelt.

