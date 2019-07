Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister Parfümdieb 3 - mal aufgefallen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei in Lüdenscheid fahndet nach einem Parfümdieb.

Am 28.01.2019, gegen 12.31 Uhr, entwendete eine unbekannte männliche Person in der Parfümerie Müller hochwertige Parfüms. Er legte diese zuvor in einen Einkaufskorb, um die Ware dann aber vor der Kasse aus dem Korb zu nehmen und einzustecken.

Am 26.02.2019, gegen 15 Uhr, erschien der gleiche unbekannte Täter erneut in der Parfümerie und stahl nach der gleichen Masche erneut diverse Parfümflaschen.

Zu guter Letzt war er in der benachbarten Parfümerie Douglas am 27.02.2019 gegen 12.31 Uhr aktiv. Nach der gleichen Masche nahm er diverse hochwertige Parfüms mit, ohne diese zu bezahlen.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0 oder 9099-6325) fragt nun: Wer kann Hinweise zu der hier abgebildeten Person machen?

