POL-HS: Mobiltelefone entwendet

Geilenkirchen (ots)

Am 16. September (Montag) betraten gegen 18.30 Uhr, zwei männliche Personen ein Mobilfunkgeschäft an der Haihover Straße. Ein dritter Mann wartete währenddessen vor dem Geschäft. Die beiden Männer rissen zwei ausgestellte Mobiltelefone der Marke Apple aus der Befestigung und flüchteten zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Bahnhof. Die dritte, vor dem Geschäft wartende Person, flüchtete ebenfalls. Alle drei waren mit schwarzen Hosen und weißen Pullovern bekleidet. Sie waren alle etwa 16 bis 18 Jahre alt und wirkten südländisch. Wer hat die Flucht beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

