Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vor Kontrolle geflüchtet und verunfallt

Erkelenz-Golkrath (ots)

Am Sonntag, 15. September, meldet sich gegen 21.50 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er ein Fahrzeug beobachtet habe, dessen Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen geraten ist. Durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Kreispolizeibehörde Heinsberg sollte das betreffende Fahrzeug, ein Pkw Mercedes, an der Landstraße 364, Anschlussstelle zur Autobahn 46 angehalten und überprüft werden. Der Fahrer fuhr zunächst langsamer und schien anzuhalten. Dann jedoch beschleunigte er wieder und fuhr über die Landstraße 364 in Richtung Golkrath davon. Auf seiner Flucht vor der Polizei geriet er in Höhe der Houverather Straße in den Gegenverkehr, dann rechts auf den Grünstreifen, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Anschließend zog er wieder nach links und kollidierte mit dem Pkw einer 23-jährigen Frau aus Hückelhoven. Die Fahrerin des Pkw VW war nach rechts ausgewichen. Trotzdem berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Am Ortseingang Golkrath verlor der Flüchtende in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in einen Acker. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus Mönchengladbach, verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Er stand offensichtlich unter der Einwirkung von alkoholischen Getränken, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauern weiter an. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgetragen. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.

