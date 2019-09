Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aus Pkw entwendet

Hückelhoven-Doveren (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Pkw, dieser parkte an der Straße Fohlenweide, ein Schulheft sowie eine Stiftemappe. Was sonst noch entwendet wurde, wird zurzeit ermittelt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag (15. September).

