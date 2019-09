Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen 18 Uhr am Samstag (14. September) und 14.20 Uhr am Sonntag (15. September) Zutritt zu einem Geschäft an der Straße Am Wasserturm. Sie hebelten eine Tür auf und drangen so ins Gebäude ein. Anschließend stahlen sie nach ersten Erkenntnissen einen Tresor sowie Damenunterwäsche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell