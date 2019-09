Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 15.09.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Verkehrsunfall:

Wegberg, eine Person schwer verletzt

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 11:10 Uhr, befuhren ein 87jähriger Mann aus Erkelenz mit dem Fahrrad sowie ein 36jähriger Wegberger mit dem Pkw in genannter Reihenfolge die Kreisstraße 29, aus Richtung Tüschenbroich kommend, in Fahrtrichtung Arsbeck. Vor der Einmündung zur Friedrich-List-Allee, in Höhe einer Einmündung eines Feldweges, beabsichtige der Radfahrer einen Fahrstreifenwechsel, um auf den Fahrradweg abzubiegen, der links neben der Fahrbahn verläuft. In diesem Moment setzte der Pkw-Führer zum Überholvorgang an, und gleichzeitig wechselte der Radfahrer den Fahrstreifen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 87jährige Erkelenzer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Erkelenz verbracht werden.

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbruch

Bislang unbekannte Täter drangen am 14.09.2019, in der Zeit von 00:49 Uhr bis 01:39 Uhr, in die Garage eines freistehendes Einfamilienhauses auf der Nikolaus-Otto-Straße ein und entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge.

Waldfeucht - Diebstahl von Pkw

Am 14.09.2019, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr, wurde ein auf der Rother Straße abgestellter, weißer Pkw, Mercedes C 180, mit HS-Kennzeichen entwendet.

Erkelenz - Diebstahl von Kleinkraftrad

Im Tatzeitraum 14.09.2019, 03:00 Uhr - 05:00 Uhr, ließen unbekannte Täter ein weiß-schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Peugeot" mitgehen, das auf der Vossemer Straße geparkt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell