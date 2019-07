Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Messer bedroht und Geld verlangt

Landau: 14.07.2019, 00.50 Uhr (ots)

Ein 26-jähriger aus dem Landkreis Bergstraße wurde in einer Bar in der Königstraße mit einem Messer bedroht und die Herausgabe eines einstelligen Bargeldbetrages gefordert. Vorangegangen sei ein Streitgespräch mit einer 3-5-köpfigen Personengruppe. Als der 26-jährige die Herausgabe des Geldes verneinte und mit einem Anruf bei der Polizei drohte, flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er vermutlich russischer Abstammung und ca. 20 Jahre alt sei. Die Haare wären schulterlang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

