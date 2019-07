Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tätlicher Angriff auf Busfahrer

Landau: 13.07.2019, 18:20 Uhr (ots)

Ein alkoholisierter Fahrgast wurde nach Auseinandersetzung mit Fahrgästen vom 62-jährigen Busfahrer am Landauer Busbahnhof aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Der Fahrgast weigerte sich den Anweisungen Folge zu leisten, wurde aggressiv und versuchte den Busfahrer zu schlagen. Die drei Begleiter des Aggressors konnten die erfolgreiche Schlagausführung jedoch verhindern. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: ausländischer Phänotyp, ca. Anfang 20, kurzgeschorene Haare, trug ein dunkles Oberteil + Jeanshose, roter Rucksack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

