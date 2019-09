Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auseinandersetzung mit Schusswaffe/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Drei unbekannte Personen klopften am 13. September (Freitag), gegen 23.20 Uhr, an einer Wohnungstür im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße. Als der Wohnungsinhaber öffnete, wurde er mit einem Messer sowie einer Schusswaffe bedroht. Es kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei unbekannten Männern sowie dem Wohnungsinhaber und zwei weiteren anwesenden Männern. Diese fand in der Wohnung sowie im Treppenhaus statt und verlagerte sich dann bis zur Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Hier zog einer der Täter eine Schusswaffe, vermutlich eine Gaspistole, und schoss auf auf einen 19-jährigen Mann aus Heinsberg. Anschließend flüchteten die drei Täter zu Fuß in Richtung Carl-Diem-Straße. Der 19-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Ein 22-jähriger Heinsberger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte wurde durch den Übergriff ebenfalls leicht verletzt. Der dritte Mann, der bei der Tat anwesend war, ein 27-jähriger Heinsberger, verletzte sich nicht. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten sicherten die Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Bei den Tätern handelte es sich nach Angaben der Geschädigten um drei südländisch wirkende Männer. Alle waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und hatten normale Staturen. Einer der Täter trug einen Vollbart. Zur Klärung der Tat und ihrer Hintergründe sucht die Polizei Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

