Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte an der Straße An der Sandgrube, stahlen Unbekannte eine Jacke. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 15. September (Sonntag). In derselben Nacht drangen bislang unbekannte Täter in einen weiteren Pkw ein, der an der Rurtalstraße stand. Ob sie daraus etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Auch auf der Straße Am Kammerbusch wurde ein parkendes Fahrzeug unbefugt geöffnet. Aus dem Pkw stahlen die Täter eine Ledermappe samt Führerschein und Fahrzeugpapieren. Diese Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht zum 15. September (Sonntag).

