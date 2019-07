Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Mittwoch, 17.07.2019, 15:00 Uhr

Eine Frau betritt einen Laden in der Bauerngasse. Sie hält ein Blatt Papier in der Hand und erkundigt sich nach einem Weg. Nachdem sie den Laden verlassen hat, stellt die 53-jährige Besitzerin fest, dass ihr Smartphone entwendet wurde. Vermutlich hat die Beschuldigte das Blatt Papier zur Ablenkung genutzt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- Weiblich

- 30-40 Jahre

- Ca. 160 cm groß

- Beiges, kariertes Kopftuch

- Beige Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

