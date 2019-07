Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrrad sichergestellt

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 13.07.2019, 21:40 Uhr

Im Rahmen der Streife kontrollieren Polizeibeamte der Polizei Mainz einen Mann mit einem hochwertigen Fahrrad. Auf Nachfrage bezüglich der Herkunft des Fahrrads gibt der Verdächtige an, dass er das Fahrrad von seinem Freund geliehen habe. Aufgrund der Gesamtumstände und Widersprüche in der Aussage dürften die Angaben unglaubwürdig sein, weshalb das Fahrrad präventiv sichergestellt wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell