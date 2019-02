Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0131 --Minions auf Diebestour?--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Markt Zeit: 17.02.19, 12 Uhr

Ungewöhnliche Diebesmasche in Bremen: Eine Touristin ließ sich in der Innenstadt mit einem als Minion verkleideten Mann fotografieren und stellte anschließend den Verlust ihres Portemonnaies fest.

Die 58 Jahre alte Frau aus Liverpool ging am Sonntag mit ihrer Schwägerin in der Bremer Innenstadt spazieren. Auf dem Marktplatz gesellte sich ein Mann im Minion-Kostüm zu den Damen und stieß Laute aus, die sie aus den Filmen kannte. Die 58-Jährige fand die Figur derart unterhaltsam, dass sie dem "loyalen Diener" fünf Euro zusteckte und sich gemeinsam mit ihm fotografieren ließ. Als die Frauen wenig später ein Café am Markt aufsuchten, stellte die Engländerin den Verlust ihres Portemonnaies fest, welches sie vor dem Fototermin noch in ihrer Handtasche hatte. Der Minion war nicht mehr zu sehen.

Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt. Die Polizei Bremen warnt vor dieser möglichen Ablenkungsmasche und rät: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

