Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0128 --Polizei nimmt Gaststättenräuber fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Erlenstraße Zeit: 20.02.19, 00.05 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 15 Jahre alten Räuber auf der Flucht fest. Der Jugendliche versuchte zuvor eine Gaststätte in der Neustadt zu überfallen.

Der 15-Jährige, getarnt mit einer Sturmhaube und bewaffnet mit einem Messer, betrat gegen Mitternacht die Kneipe in der Erlenstraße und forderte vom Wirt die Herausgabe von Bargeld. Im Schankraum hielten sich noch mehrere Gäste auf. Ein 59 Jahre alter Mann schnappte sich seinen Barhocker und vertrieb den Räuber damit. Einsatzkräfte fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen. Sie entdeckten ihn und einen möglichen 17-jährigen Komplizen in der Rüdesheimer Straße und nahmen beide fest. Der 15 Jahre alte Junge war geständig. In den vergangenen Tagen gab es in der Neustadt zwei ähnliche Überfälle, siehe hierzu die Pressemeldungen 108 und 127. Nun wird geprüft, ob die Jugendlichen im Zusammenhang mit diesen Taten stehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

