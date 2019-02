Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0129 --14-Jährige geschlagen und ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Bahnhof Schönebeck Zeit: 19.02.19, 16.45 Uhr

Am Dienstagnachmittag überfielen fünf Jugendliche in Bremen-Vegesack zwei 14 Jahre alte Jungs. Sie schlugen und traten auf sie ein und stahlen ihre Fahrräder. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 14-Jährigen hielten sich gegen 16.45 Uhr mit ihren Mountainbikes am Bahnhof Schönebeck unter der Brücke der Schönebecker Straße auf, als die fünf Jugendlichen über die Bahngleise auf sie zukamen und die zwei zunächst in ein Gespräch verwickelten. Nach kurzer Zeit schlugen und traten sie auf die Jungs ein. Währenddessen versuchte einer von ihnen das Handy eines der 14-Jährigen zu stehlen. Sein Freund bemerkte das jedoch, nahm das Telefon wieder an sich und flüchtete in das nahegelegene Haus einer Freundin im Grohner Mühlenweg. Die Jugendlichen nahmen die Mountainbikes der Freunde an sich und folgten dem 14-Jährigen. Vor dem Haus schlugen sie noch der Mutter der Freundin gegen den Arm bevor sie mit den Fahrrädern in Richtung Windmühlenstraße flüchteten. Beide Jungs kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die fünf Tatverdächtigen sollen allesamt zwischen zwölf und 16 Jahren alt gewesen sein. Vier von ihnen hatten schwarze Haare, einer hatte sie blond gefärbt. Sie trugen durchweg schwarze Jogginghosen, eine davon hatte ein auffälliges Schlangenmuster in rot-grün. Alle trugen schwarze Oberbekleidung und sollen deutsch und türkisch gesprochen haben. Einer der Jugendlichen soll eine auffällige Narbe über dem rechten Auge gehabt haben.

Die Polizei fragt, wer am Dienstag von der Tat etwas mitbekommen hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell