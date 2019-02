Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0130 --Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Bremer Heerstraße Zeit: 18.02.19, 17.30 bis 19.02.2019, 03.00 Uhr

Zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen brachen vermutlich mehrere Unbekannte in eine Bäckerei in Burglesum ein und entwendeten einen Tresor.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Einbrecher zwischen Montagabend, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 03.00 Uhr in das Geschäft in der Bremer Heerstraße eingedrungen. Sie entwendeten aus einem der hinteren Räume einen etwa 200 Kilogramm schweren Tresor, den sie vermutlich in ein Auto vor der Haupteingangstür luden.

Die Polizei Bremen fragt, wem in der Nacht vor der Bäckerei ein Auto oder verdächtige Personen aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell