Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Wassenberg-Myhl (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe einer Bushaltestelle an der Erkelenzer Straße ein. Die Tat wurde am Sonntag, 15. September, gegen 17.50 Uhr entdeckt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

