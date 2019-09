Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Dienstag, 17. September, meldeten sich gegen 4.20 Uhr, mehrere Anwohner telefonisch bei der Leitstelle der Polizei in Heinsberg und teilten mit, dass es am Gebäude eine Geldinstitutes an der Waldfeuchter Straße eine Sprengung gegeben habe. Die Zeugen gaben an, dass vier oder fünf vermummte Personen kurz nach der Explosion mit einem hochmotorisierten dunklen Pkw in Richtung niederländische Grenze flüchteten. Am Gebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die beiden Geldautomaten im Vorraum des Geldinstitutes wurden stark beschädigt. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell