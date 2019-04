Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, d. 11.04.2019, gg. 16.30 Uhr, streifte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw beim Ausparken ein anderen geparkten Pkw in Clausthal auf der Adolph-Roemer-Straße. Der geparkte Pkw wurde im Bereich der Stoßstange beschädigt. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, sprach die Verursacherin daraufhin an. Trotzdem fuhr die Verursacherin mit ihrem Pkw davon und die Zeugin benachrichtigte die Polizei. Gegen die Verursacherin, die später mit ihrem Pkw von der Polizei in der Nähe angetroffen werden konnte, wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /Krz.

