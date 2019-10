Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Unbekannte brachen Autos auf

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag zwei Autos in Bonn-Ippendorf auf, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der Kreuzbergkirche im Stationsweg geparkt. Aus den Fahrzeugen wurden eine Laptoptasche sowie eine Handtasche entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

Die Polizei rät generell: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Diebe kennen jedes Versteck! Deshalb sind auch der Kofferraum und das abschließbare Handschuhfach keine sicheren Aufbewahrungsorte. Sichtbar abgelegte Rucksäcke oder Taschen sind für Diebe ein Anreiz das Fahrzeug aufzubrechen. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

