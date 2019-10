Polizei Bonn

POL-BN: Hofgarten: Zivilfahnder nehmen junge Drogendealer fest

Bonn (ots)

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Mittwoch, 09.10.2019, im Bonner Hofgarten drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die jungen Männer im Alter von 17,18 und 19 Jahren waren von den Beamten gegen 17:45 Uhr beim Verkauf von illegalen Drogen beobachtet worden. Als sich die Verdächtigen zu einem Versteck begaben, in dem sie augenscheinlich illegale Drogen gebunkert hatten, wurden sie von den Beamten überprüft. Diese stellten fünf Konsumeinheiten Marihuana sicher. Die Tatverdächtigen wurden in das Polizeipräsidium gebracht. Dort wurden ihre Personalien festgestellt und Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen, unter anderem wurden die Wohnräume der Verdächtigen durchsucht, konnten die Verdächtigen das Präsidium wieder verlassen. Der 17-Jährige wurde seinen Eltern übergeben.

