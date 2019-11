Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Anselfingen/Tengen

Einsatzfahrt eines Notarztes behindert - Zeugen gesucht

Am Freitag kurz nach 18 Uhr befand sich einsatzbedingt (Blaulicht, Frontblitz, Sondersignal) ein Notarzt mit Einsatzfahrzeug auf dem Weg von Ehingen nach Tengen. Direkt nach dem Ortsausgang Anselfingen näherte sich der Notarzt einem Porsche Boxter S. Der Porsche beschleunigte stark, fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem Notarztwagen her, verringerte und beschleunigte jeweils mit dem Einsatzfahrzeug. Dem Notarzt wurde dadurch mehrfach die Vorbeifahrt nicht ermöglicht. In einer langgezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve überholte der Porsche noch einen Pkw, vermutlich einen silberfarbenen Opel Astra. Erst aufgrund einer Ansprache über den Außenlautsprecher des Notarztwagens machte der Porsche den Rettungsweg frei und ermöglichte dem Notarzt das Überholen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07731-888-0 Polizeirevier Singen erbeten.

