Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung nach Taxifahrt ***Zeugen gesucht***

Rennerod (ots)

Am 03.02.19, gegen 07.10 Uhr, kam es in Rennerod, Hauptstraße, nach einer Taxifahrt, zu einer Körperverletzung. Nach dem Besuch einer Gaststätte, nutzen mehrere Gäste ein Taxi zur Heimfahrt. Während der Fahrt wurde einem Fahrgast die Weiterfahrt verwehrt und er musste aussteigen. Als sich diese Person außerhalb des Taxi befand, gab sie einem anderen Fahrgast einen Kopfstoß und schlug anschließend, auf die am Boden liegenden Person ein. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen um Hinweise zur Tat und die anderen Fahrgäste darum, sich unter der 02663/98050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0



