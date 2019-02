Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Frau bei Glatteisunfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Dienstag fuhr eine 49-jährige Hattingerin mit ihrem Mazda auf der Kohlenstraße in Richtung Niederwenigern. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Hattingerin wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen. Sie wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

