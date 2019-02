Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Bei Ablenkungsmanöver Kasse geleert

Wetter (ots)

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Carl-Bönnhoff-Straße von einem Unbekannten unter einem Vorwand aus dem Kassenbereich gelockt. Der unbekannte Mann spielte der Verkäuferin vor, sich für einen Artikel zu interessieren. Als die Verkäuferin sich danach wieder zum Kassenbereich begab, stellte sie fest, dass die Kasse gewaltsam aufgebrochen wurde und das darin befindliche Bargeld gestohlen wurde. Der vermeintliche Käufer entfernte sich währenddessen in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 160cm groß, leicht untersetzt, osteuropäischer Akzent, Glatze, dunkel bekleidet mit einer Jacke und einer Jeans, schwarzes Tattoo auf dem Handrücken der rechten Hand. Eine weitere Person bemerkte die Verkäuferin nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell