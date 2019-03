Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod

Widerstand gegen Polizeibeamte/ versuchte Körperverletzung/Beleidigung

Westerburg / Westerwaldkreis (ots)

Am Freitagmorgen, dem 01.03.19, um 02.50 Uhr, versuchte ein alkoholisierter 27-jähriger Mann einen Polizeibeamten mittels Kopfstoß zu verletzen und beleidigte die Beamten mehrfach auf das übelste.

Nach einer Schlägerei in der Westerwaldhalle in Rennerod zwischen mindestens drei Beteiligten griffen die Security-Mitarbeiter ein und versuchten die Personen zu trennen. Daraufhin griff der BS die Security-Mitarbeiter tätlich an, so dass er zu Boden gebracht werden musste und gefesselt wurde. Bei Eintreffen der Polizei musste er von mehreren Security-Mitarbeitern am Boden fixiert werden. Auch durch die Polizeibeamten ließ er sich nicht beruhigen und war sehr aggressiv. Zunächst wurden die Polizeibeamten mehrfach übelst beleidigt. Eine deeskalierende Kommunikation war mit dem Mann nicht möglich. Als er zum Streifenwagen gebracht werden sollte, versuchte der gefesselte BS einen Kopfstoß zum Gesicht eines Polizeibeamten, der nur durch eine schnelle Ausweichbewegung nicht das Gesicht traf. Der Beschuldigte widersetzte sich aktiv dem Verbringen in den Streifenwagen. Als er um sich spuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnehmen lassen, da er alkoholisiert war und der Verdacht auf Drogeneinwirkung bestand. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Es wurde kein Beamter verletzt.

