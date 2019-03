Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholmanöver

Oberelbert (ots)

Am gestrigen 28.02.2019, um 14:47 Uhr, befuhr ein Streifenwagen die L 327 aus Richtung Welschneudorf kommend in Fahrtrichtung Niederelbert. In Höhe der Kreuzung L 327 / K 169, Gemarkung Oberelbert, kam dem Streifenwagen plötzlich ein Pkw VW Golf auf der eigenen Fahrspur entgegen. Nur durch ein schnelles Brems- & Ausweichmanöver konnte durch den Polizeibeamten eine Frontalkollision verhindert werden. Der in entgegensetzte Richtung fahrende Pkw VW Golf hatte zuvor vorschriftswidrig über eine Sperrfläche im Kreuzungsbereich ein anderes Fahrzeug, einen Pkw Mercedes, Farbe: silber-metallic, vermutlich C-Klasse Kompressor, überholt und somit die gefährliche Verkehrssituation verursacht. Da die Nutzer des Pkw Mercedes als Zeugen gesucht werden, bittet die Polizei Montabaur um Meldung sämtlicher Zeugen unter der Tel.-Nr.: 02602-926-0. Der verantwortliche Golf-Fahrer konnte kurz nach dem Ereignis angehalten, kontrolliert und identifiziert werden.

