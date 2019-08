Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

LEUTKIRCH IM ALLGÄU (BAB 96) Ein 66jähriger Kraftradfahrer überholte am Freitag, gegen 21.45 Uhr, kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch Süd, Höhe Gebrazhofen, ein in Fahrtrichtung Lindau ordnungsgemäß fahrenden Lkw. Vermutlich infolge einer Blendung aus dem Gegenverkehr kam der Yamaha- Lenker von der Straße ab und tuschierte eine Leitplanke. Glücklicherweise konnte sich der Kraftradfahrer aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich des Autobahndurchgangsverkehrs entfernen. Das Kraftrad blieb jedoch mittig auf der Fahrbahn liegen, so dass zwei nachfolgende Pkw mit diesem kollidierten. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

