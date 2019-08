Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 87-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Lindauer Straße im Wohngebiet Friedrichshafen-Ost zugezogen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr die Radfahrerin die Lindauer Straße aus Richtung der Straße "Am Klärwerk" kommend in westlicher Richtung und missachtete an der nächsten Einmündung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 57-jährigen Pkw-Lenkerin. Durch die folgende Kollision stürzte die Radlerin. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

