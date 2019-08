Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kriminaldirektor Martin Rathgeb als Leiter des Kriminalkommissariats Ludwigsburg eingeführt

Ludwigsburg (ots)

Polizeipräsident Burkhard Metzger hat am 16. August 2019 im Rahmen einer Feierstunde Kriminaldirektor Martin Rathgeb als neuen Leiter des Kriminalkommissariats Ludwigsburg in sein Amt eingeführt. Rathgeb folgt damit auf Kriminaldirektor Nobert Legner, der im Juni in den Ruhestand ging.

Der 53-jährige ist seit 1983 im Polizeidienst und war im Verlauf seiner bisherigen Karriere unter anderem bei den Mobilen Einsatzkommandos in Stuttgart und beim Landeskriminalamt eingesetzt, wo er nach seiner Ausbildung zum höheren Polizeivollzugdienst auch Kommandoführer war. Nach verschiedenen Verwendungen im Innenministerium wurde Rathgeb mit Umsetzung der Polizeireform 2014 zum Polizeipräsidium Ludwigsburg versetzt und dort zum Leiter der Kriminalinspektion 7 -Einsatz- und Ermittlungsunterstützung- der Kriminalpolizeidirektion Böblingen bestellt. Seit Juli 2016 leitete er anschließend das Polizeirevier 4 Balinger Straße beim Polizeipräsidium Stuttgart und übernahm letztlich zum 01. Juli 2019 die Leitung des Ludwigsburger Kriminalkommissariats, das mit über 50 Mitarbeitenden zu den personalstärksten des Landes zählt. Polizeipräsident Metzger hieß den Kollegen in Ludwigsburg herzlich willkommen und wünschte ihm für seine neue, anspruchsvolle Aufgabe viel Erfolg.

