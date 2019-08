Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 18.00 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter zwischen der Berliner Straße und der Hasenhofstraße in Waldenbuch ein Wohngebiet heim. Dort hatte er es auf ein Einfamilienhaus abgesehen, zu dem er sich über ein zuvor aufgebrochenes Fenster Zugang verschafft hatte. Im Inneren des Hauses durchwühlte der Einbrecher mehrere Zimmer und Schränke. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht bisher noch nicht abschließend fest. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, in Verbindung zu setzen.

